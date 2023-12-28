الخليج اليوم .. روسيا ترحب بالجهود المبذولة لتعزيز اتفاقات السلام في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترحب بالجهود الرامية إلى تعزيز اتفاقات السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "ترحب موسكو بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاتفاقات بين أطراف النزاع في اليمن بشكل رسمي، والتي سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها لاحقا في شكل خريطة طريق تعتمدها الأمم المتحدة للتسوية".

وأعربت الوزارة عن "تقديرها الكبير للدور الرئيسي للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في إقامة اتصالات بين أطراف النزاع".

وأشارت إلى أن "روسيا ستواصل التنسيق الوثيق مع كافة القوى السياسية في اليمن لتهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة في المنطقة".

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في وقت سابق، أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار، وبالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

هذا وأكد الكرملين في وقت سابق، أن روسيا لن تشارك في عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، التي أعلن عنها البنتاغون.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.