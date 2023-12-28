شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: رصد متحور فيروس كورونا الجديد "جي إن 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، رصد متحور فيروس كورونا الجديد "جي إن 1" في الكويت، مؤكدا أن الوضع الصحي مستقر وأنه لن يتم اتخاذ إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت الراهن.



وقال السند - في تصريح اليوم الخميس إن رصد المتحور تم من خلال النتائج الأخيرة التي توصلت إليها فرق الفحص الجيني في الوزارة والتي تستمر في عملها برصد الأنماط السائدة أو المتحورات سواء لفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات.



وطمأن الجميع بأن رصد مثل هذه التحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق، موضحا أن الفترة الحالية من السنة هي فترة نشاط للأمراض الفيروسية التنفسية الموسمية، مجددا النصيحة لمن تظهر عليهم بوادر أو أعراض العدوى بعدم الاختلاط مع الآخرين وطلب الاستشارة الطبية عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها.