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الصحة اللبنانية: وفاة 118 شخصا وإصابة 418 آخرين جراء الأحداث بالجنوب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وفاة 118 شخصا وإصابة 418 آخرين جراء الأحداث في الجنوب اللبناني منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بناء على بيانات المستشفيات.


وأوضحت وزاة الصحة - في تقرير عن الطوارئ الصحية بالبلاد - أن 45 % من الإصابات ناتجة عن صدمة، و32 % ناتجة عن انفجار و19 % ناتجة عن تعرض كيميائي، مشيرة إلى أن 96 % من المصابين يحملون الجنسية اللبنانية .


وأكدت الوزارة أنه وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية، فإن72 ألفا و 437 مواطنا نزحوا من بلدات الجنوب اللبناني منذ بداية الأحداث وحتى الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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