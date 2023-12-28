شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: وفاة 118 شخصا وإصابة 418 آخرين جراء الأحداث بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وفاة 118 شخصا وإصابة 418 آخرين جراء الأحداث في الجنوب اللبناني منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بناء على بيانات المستشفيات.



وأوضحت وزاة الصحة - في تقرير عن الطوارئ الصحية بالبلاد - أن 45 % من الإصابات ناتجة عن صدمة، و32 % ناتجة عن انفجار و19 % ناتجة عن تعرض كيميائي، مشيرة إلى أن 96 % من المصابين يحملون الجنسية اللبنانية .



وأكدت الوزارة أنه وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية، فإن72 ألفا و 437 مواطنا نزحوا من بلدات الجنوب اللبناني منذ بداية الأحداث وحتى الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .