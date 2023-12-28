شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يشيد بدور قوات حفظ السلام الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، بالدور الذي لعبته قوات حفظ السلام الإفريقية ” ATMIS" خلال مهمتها التي استمرت 16 عامًا في الصومال.

جاء ذلك خلال مشاركته في نقاش مفتوح نظمه منتدي ” منبر” بالعاصمة مقديشو لرد على أسئلة المواطنين المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الخميس.

وأشار الرئيس إلى جهود الصومال في الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وانسحاب ATMIS، والإنجازات في إعفاء الديون والانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا، بالإضافة إلى رفع حظر السلاح المفروض على البلاد مضيفا "أن لقد كانت قوات ATMIS معنا منذ أكثر من 16 عامًا ولعبت دورًا مهمًا في تشكيل وضعنا الأمني. لقد مات العديد من الجنود من الدول المساهمة التي ليس لها مصلحة خاصة في الصومال لمجرد مساعدتنا على استعادة استقرارنا" وأننا "سنكون ممتنين إلى الأبد لهذه القوات الشجاعة ".

وأعرب عن ثقته في أن الصومال سوف يحرز تقدما في الحفاظ على مسؤولياته الأمنية، قائلا: ” لدي ثقة تامة بأن أمني الشحصي سيحظى بحماية قواتنا الصومالية، ويشرفني أن أكون أول رئيس صومالي يحظى أمنه بحماية كاملة من قبل الجيش الوطني الصومالي منذ انهيار البلاد” مشددا على أن أن الشعب الصومالي بحاجة إلى حل مشاكله وخلافاته الساسية والاجتماعية، بدون وساطة أخرى قائلا إن "الصومال لا يحتاج إلى الوساطة لحل مشاكله الآن؛ نحن بحاجة إلى حل مشاكلنا، منذ عام 1992 والمجتمع الدولي يقف معنا ويقدم لنا الدعم، لكن الحل لا يكمن في الدول الأجنبية".