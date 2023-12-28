شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 210 فلسطينيًا بالقصف المستمر على غزة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 210 فلسطينيين وأصيب 360 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 21320 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ83 على التوالي، كما أصيب 55603 بجروح مختلفة.

خروج مراكز صحية من العمل

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 312 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال العدوان، بالإضافة لاعتقال 99 من بينهم مديرو مستشفيات تعرضت لقصف وحصار إسرائيلي طال 142 مؤسسة صحية، وخروج 76 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل، لافتة الانتباه إلى أن الوضع الصحي في القطاع كارثيًّا مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة الاكتظاظ الشديدة في مستشفيات جنوب القطاع.

وجددت دعوتها لتدخل دولي عاجل لمنع الاحتلال من تكرار جريمة ما حدث في مستشفيات شمال القطاع، التي تعرضت للقصف والحصار والتدمير، في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس والذي يتعرض لعدوان في محيطه.