شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يتوجه إلى جيبوتى للمشاركة فى مفاوضات مع إدارة إقليم أرض الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، مترئسًا وفدًا حكوميًا، اليوم /الخميس/، عبر مطار مقديشيو الدولى، إلى جيبوتى، للمشاركة فى المفاوضات بين الحكومة الصومالية وإدارة إقليم أرض الصومال.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، يشارك الوفد فى المفاوضات المزمع إجراؤها فى جيبوتى بين الحكومة الصومالية وإدارة إقليم أرض الصومال برعاية الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر غيلي، وذلك لتقريب وجهات النظر وحل القضايا التى تهم الجانبين.

ويضم الوفد الحكومى الصومالى كلًا من وزير الداخلية أحمد معلم فقي، ووزير التجارة جبريل عبد الرشيد، وعبد الكريم حسين غوليد، مبعوث رئيس الجمهورية الصومالى لشؤون إدارة أرض الصومال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.