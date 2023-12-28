شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: قطاع غزة يُعانى من جوع "كارثى" و150 ألف نازح ليس لديهم مكان يذهبون إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن قطاع غزة يعانى من جوع كارثى، حيث إن 40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة.

جاء ذلك فى تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" فى غزة، توماس وايت عبر حساب الوكالة الأممية على منصة "إكس".



وأضاف وايت أن "كل يوم فى غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء"، مشيرا إلى أن هناك 150 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ورُضع ومسنون، أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المحافظة الوسطى من قطاع غزة و "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".



وأضافت الوكالة أن "أمر الإخلاء الذى أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب فى استمرار التهجير القسرى فى المناطق الوسطى من غزة".



وأشارت الوكالة إلى أن "معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب".



وبشأن الصعوبات التى يواجهها سكان غزة، قالت "أونروا" إن "الأمل الوحيد المتبقى هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".