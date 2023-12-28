خلال لقاء بعائلات الرهائن... نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين لدى حماس ونجري اتصالات دائمة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الخميس، عن نتنياهو خلال مستهل لقائه بعائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أنه وبلاده يجريان اتصالات دائمة من أجل العمل على إعادة هؤلاء المحتجزين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رونين بار، رئيس جهاز الشاباك كان موجودا في مقر الجهاز في تل أبيب عشية هجوم السابع من أكتوبر، وهو ما دفعه مسبقا إلى اعترافه ومسؤوليته عن الفشل الاستخباري في هذا اليوم.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس جهاز الشاباك قد تلقى معلومات خطيرة ولم يتم تفسيرها على أرض الواقع بشكل صحيح، وهو ما دفع بحركة حماس إلى تحقيق نجاحات في السابع من أكتوبر، وهي المعلومات التي كان بإمكانها منع هذا الهجوم الحمساوي، على حد وصف الصحيفة.
ووصل عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، فقد ارتفعت الحصيلة وفق بيانات الجيش إلى 501 ضابط وجندي بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية بالقطاع.