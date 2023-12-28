الجيش الإسرائيلي يزعم حصوله على نحو نصف مليون وثيقة لـ"حماس" منذ بداية الحرب

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش في بيان صحفي: "منذ بداية الحرب، استولى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على آلاف الوثائق والوثائق الفنية، والتي تم نقلها لاحقا إلى مجموعة الأسر، والتي قدمت مساهمة مهمة في عمل وحدات الاستخبارات".
وأضاف البيان أنه ومن بين الوثائق العديدة مخططات للألغام والأنفاق ومواقع مرابض المدفعية في إقليم بيت حانون (شمالي القطاع)، على سبيل المثال، تقول إحدى الملاحظات المرفقة بتصميم القذائف "تقع الشحنة في "أنور ألينتيز" تحت شجرة زيتون على بعد 21 مترا شمال الباب و 10 أمتار شرق شارع السكا".
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.