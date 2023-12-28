ميقاتي يحذر من حرب شاملة في حال استمرار هجمات إسرائيل على لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رئاسة الوزراء اللبنانية، جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس.

وقال ميقاتي: "نجدد المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان".

وأضاف: "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة".

ولفت إلى أن "المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض إلى حل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم".

من جانبه، اعتبر كاميرون، بحسب البيان، أن "تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم".

وأمس الأربعاء، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالقول إنه على "قائمة الاستهدافات" في حال عدم إبعاد الحزب عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى ما وراء نهر الليطاني.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما دمر أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.