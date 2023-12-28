شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: علاقات البحرين وباكستان تستند إلى شراكة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الثنائية التى تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تستند إلى شراكة استراتيجية تشهد على الدوام تقدمًا مستمرًا على جميع الأصعدة، منوهًا بما يحظى به التعاون الثنائى بين البلدين من اهتمامٍ وحرصٍ متبادل على مواصلة تطويره وتنميته بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء ولى العهد البحريني، اليوم /الخميس/، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).



ورحب الأمير سلمان بن حمد بالسفير الباكستانى متمنيًا له التوفيق والنجاح فى أداء مهامه الدبلوماسية، منوهًا بما وصلت إليه أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين من مستوياتٍ متقدمة فى كافة المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة الدفع بمستويات التعاون الثنائى نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الجميع.



كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، أعرب السفير الباكستانى عن شكره وتقديره لولى العهد البحرينى على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.