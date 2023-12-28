شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جندى إسرائيلى بعد إصابته بعدوى فطرية حادة خلال الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى جندى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، بسبب إصابته بالتهاب فطرى حاد بقطاع غزة، وأكدت مستشفى إيخيلوف، اليوم الخميس أن الجندى الإسرائيلى الذى أصيب بجروح خطيرة فى غزة وقت سابق من هذا الشهر الجاري توفي بسبب عدوى فطرية خطيرة، وقال الدكتور يوجين كاتشمان، أخصائي الأمراض المعدية فى المستشفى، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الجندي المعنى توفى بالفعل فى مستشفى إيخيلوف بسبب عدوى فطرية غازية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة الجندى لكنه قال إن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق مضيفا لـ"لتايمز أوف إسرائيل" أنه على حد علمه، هذه هي الحالة الوحيدة لجندي مصاب بفطر قاتل محتمل ولم يعلن الجيش عن تاريخ وفاة الجندي.

وزعمت تقارير إعلامية إسرائيلية حول القضية أمس الأول الثلاثاء أنه يعتقد أن حوالي 10 جنود آخرين مصابون بنفس العدوى الفطرية ويتلقون العلاج منها في المستشفيات الإسرائيلية ولم يتم تأكيد ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي أو المراكز الطبية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مصدر الفطر قد يكون من أراضي غزة، لكنه لا يزال قيد التحقيق.

وقال مركز أسوتا الطبي في أشدود لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء إنه بينما تلقى الجندى المتوفى العلاج هناك في البداية، تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى إيخيلوف فى تل أبيب، حيث توفي.

ورفض متحدث باسم أسوتا تقديم أي تواريخ تتعلق بوصول الجندي إلى أسوتا أو نقله إلى إيخيلوف لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل قالت فيه إن الإصابة الخطيرة تؤثر على جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى موضحة أن "هذه ظاهرة معروفة في عالم الطب وتحدث أيضًا في الحالات التي لا تتعلق بإصابات ساحة المعركة، وفي حالة الإصابات الخطيرة والمعقدة في الميدان، يمكن أن يكون مصدر العدوى هو التربة، لكن هذا ليس حدثا جديدا ولا يتعلق بغزة فقط”.