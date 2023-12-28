وزير الخارجية الإيراني: عملية "طوفان الأقصى" تمت بقرار وإجراء مستقل من "حماس"

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وأضاف عبد اللهيان، أنه "رغم مرور أكثر من 80 يوما على هجمات الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي في غزة، لكنه لم يستطع تحقيق مآربه، بما في ذلك القضاء على حماس أو تجريدها من السلاح".
أمس, 08:14 GMT
وأشار إلى أن "القصف الصهيوني الوحشي على غزة لم يمس صمود المقاومة الفلسطينية إطلاقا".
وأشاد عبد اللهيان بدور جماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني خلال الحرب الأخيرة على غزة.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني مواصلة دعم الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" جرى بقرار وإجراء مستقل من قبل "حماس".
أمس, 12:12 GMT
ونفت حماس، أمس الأربعاء، صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، فيما يخص عملية "طوفان الأقصى" ودوافعها.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها "أكدت مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى"، مؤكدة أن "كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردًا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.