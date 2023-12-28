ليبرمان: مليون و500 ألف من سكان غزة سيغادرون إلى سيناء وعلينا السيطرة على محور فيلادلفيا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أشار من خلالها إلى إجرائه مقابلة مع صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، التي أوضح عبرها أن ما جرى في قطاع غزة هو أن "المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن نتمكن من التعامل مع مشكلة غزة بمفردنا"، على حد زعمه.
وفي السياق ذاته، قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، إن على بلاده أن تسيطر أمنيا على محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر وإلا ستعود قريبا إلى 7 أكتوبر جديدة.
وأجرت "القناة الـ 14" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع كوهين، شدد من خلالها على ضرورة سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح ومحور فيلادلفيا بعد انتهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، وإلا فإن إسرائيل ستعود خلال سنوات قليلة إلى 7 أكتوبر جديدة، موضحًا أن الحرب على قطاع غزة ستأخذ وقتا طويلا، لم يحدده.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.