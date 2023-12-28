بن غفير: "كابينيت الحرب" مفوض فقط بإدارة الحرب على غزة وليس بوضع سياسة لـ"اليوم التالي" في القطاع

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه ليس من حق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" وضع سياسات اليوم التالي للحرب على القطاع.
وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية، من بينها دبابة "ميركافا" وناقلة جند، ليرتفع عدد الآليات التي جرى استهدافها منذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 700 آلية.
وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت، في وقت سابق، أن هدف إسرائيل بالقضاء على المقاومة "أمر محكوم عليه بالفشل"، وأشارت إلى ضرورة وقف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة حتى يتم "تحرير" الأسرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في رسالة صوتية مسجلة بثتها قناة "حماس" الرسمية على تطبيق "تلغرام": "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها أما هدف استعادة أسراه فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".
ووصل عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، فقد ارتفعت الحصيلة وفق بيانات الجيش إلى 501 ضابط وجندي بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية بالقطاع.