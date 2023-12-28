بن غفير: "كابينيت الحرب" مفوض فقط بإدارة الحرب على غزة وليس بوضع سياسة لـ"اليوم التالي" في القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه ليس من حق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" وضع سياسات اليوم التالي للحرب على القطاع.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا المجلس المفوّض يدير الحرب على غزة فقط، وهو المجلس الذي يشارك فيه بيني غانتس، وزير الدفاع السابق عضو المجلس الوزاري الحالي "كابينيت الحرب"، وأن المسؤول عن مناقشة اليوم التالي للحرب هو "الكابينيت السياسي" فحسب.

وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية، من بينها دبابة "ميركافا" وناقلة جند، ليرتفع عدد الآليات التي جرى استهدافها منذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 700 آلية.

وأوضحت "القسام" في بيان، أن مقاتليها "تمكنوا من تدمير دبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105"، فضلًا عن استهداف 7 آليات صهيونية بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"، في مناطق البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ومنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت، في وقت سابق، أن هدف إسرائيل بالقضاء على المقاومة "أمر محكوم عليه بالفشل"، وأشارت إلى ضرورة وقف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة حتى يتم "تحرير" الأسرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في رسالة صوتية مسجلة بثتها قناة "حماس" الرسمية على تطبيق "تلغرام": "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها أما هدف استعادة أسراه فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".

وأكد تدمير عشرات الآليات الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، كاشفًا عن أن عدد الآليات التي جرى استهدافها منذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي، بلغ 720 آلية بين ناقلات جنود ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية.

ووصل عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، فقد ارتفعت الحصيلة وفق بيانات الجيش إلى 501 ضابط وجندي بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية بالقطاع.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.