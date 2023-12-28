شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. استشهاد 24 فلسطينياً في قصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 19 فلسطينياً، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 19 فلسطينياً استشهدوا وأصيب العشرات معظمهم من الأطفال والنساء وصلوا للمستشفى الكويتي بمدينة رفح بعد قصف منزل يتواجد فيه أطفال ونساء، ودُمِرَ بالكامل.

العدوان على غزة

في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين حاولوا العودة لمنازلهم المدمرة في المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال عليهم عدة قذائف مما أدى لاستشهادهم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 234 شهيداً ونحو 400 جريح.