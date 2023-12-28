شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيًا بقصف ورصاص إسرائيلى فى رفح وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا، وجرح العشرات، مساء اليوم /الخميس/، إثر قصف إسرائيلى استهدف أحد المنازل فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى غارات على منزل فى مخيم الشابورة فى رفح جنوبى القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.



كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وفى محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلى صوبه.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -فى بيان صحفى مقتضب- استشهاد الشاب محمد صايل عبد القادر الجندى (38 عامًا) من بلدة يطا جنوب الخليل، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكرى المقام غرب بيت لحم.