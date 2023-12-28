"يونيسف": عدد الأطفال القتلى في الضفة الغربية خلال 2023 "غير مسبوق"

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وأضافت: "لقد قُتل 83 طفلاً في الأسابيع الاثني عشر الماضية - أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2022 بأكمله، وسط تزايد العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون".
وأشارت منظمة "يونيسف" إلى أنه "أصيب أكثر من 576 طفلا، وورد أنه تم اعتقال آخرين. علاوة على ذلك، تأثرت الضفة الغربية بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول".
وقالت إن "العديد من الأطفال في الضفة الغربية أفادوا بأن الخوف أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، حيث يشعر الكثير منهم بالخوف حتى أثناء السير إلى المدرسة أو اللعب في الخارج بسبب التهديد بإطلاق النار وغيره من أعمال العنف المرتبطة بالنزاع".
19 ديسمبر, 06:19 GMT
وأضافت في بيانها: "إن الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعانون من العنف الطاحن منذ سنوات عديدة، ومع ذلك فقد زادت حدة هذا العنف بشكل كبير منذ الهجمات المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأدى العنف المرتبط بالصراع إلى مقتل 124 طفلا فلسطينيا و6 أطفال إسرائيليين منذ بداية عام 2023".
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وشدد على أنه "لا ينبغي أبدًا أن يكون الأطفال هدفًا للعنف، بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم. إن وضع حد للعنف المتكرر هو أفضل وسيلة لضمان نمو الأطفال في سلام وأمان".
وختمت بالقول: "إن معاناة الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يجب ألا تتلاشى في خلفية الصراع الحالي – فهو جزء منه".
وكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، ما خلف عشرات القتلى من بينهم أطفال ومئات المعتقلين.