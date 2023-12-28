شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدى لاندلاع حرب شاملة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلى على غزة وجنوب لبنان، معتبرا أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية فى جنوب لبنان قد يؤدى الى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة فى المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون فى منزله، حيث تم استعراض العلاقات بين البلدين والوضع فى جنوب لبنان وغزة.



ودعا ميقاتى الى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.



وكرر التأكيد على أن المدخل إلى وقف الحرب فى غزة يبدأ بوقف اطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض والحل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطيننين حقوقهم.



وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها فى هذا الظرف الصعب.



من جانبه، اعتبر كاميرون ان تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن فى العالم.



وعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء اللبنانى لمناقشة هذه القضايا الحاسمة اليوم ولجهود لبنان لمنع هذا التصعيد.