شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال استهدف 142 مؤسسة صحية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة تجاه المنظومة الصحية منذ اليوم الأول للعدوان، الذي يقوم بخنق ومحاصرة واستهداف المنظومة الصحية، بعدم إدخال المساعدات الطبية والوقود، أو من خلال استهداف 142 مؤسسة صحية، وخروج 23 مستشفى عن الخدمة، و53 مركز للرعاية الأولية.

أضاف القدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن الاحتلال الإسرائيلي ركز في قتل الأطباء في قطاع غزة، ووصل عدد الشهداء من الأطباء إلى 312 طبيب وكادر صحي وأغلبهم من حملة التخصصات النادرة، إضافة إلى استهداف 104 من سيارات الإسعاف تدميرا كاملا وخرجت عن الخدمة، إضافة إلى اعتقال 99 من الكوادر الطبية على رأسها مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة، لذلك الاحتلال يمعن في قصف الوجود الصحي.

وأشار إلى أن 800 ألف نسمة في قطاع غزة باتوا بلا أدنى خدمات صحية، كما يستهدف الاحتلال لليوم الثالث على التوالي مجمع ناصر الطبي وهو المجمع الأكبر في جنوب قطاع غزة، إضافة إلى مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، وارتكب بالأمس مجزرة راح ضحيتها 20 شهيدا، مؤكدا استمرار سلاسل جرائم الاحتلال منذ بداية الحرب، وقال: المواليد في قطاع غزة لم يتلقوا تطعيماتهم، والاحتلال يسرق أعضاء الشهداء.