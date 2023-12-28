شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إصابة أحد جنود حفظ السلام إثر هجوم على دورية بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، إصابة أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما هاجمت مجموعة من الشباب دورية فى جنوب لبنان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) فى بيان لها نشر على موقع المنظمة إن مركبة تضررت أيضًا خلال الحادث الذى وقع ليلة الأربعاء فى قرية الطيبة.



وأضاف أن الهجمات على أفراد "يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل انتهاكا للقرار 1701 والقانون اللبناني".



وتابعت "إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوى ونحن نعمل على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".



ودعت يونيفيل السلطات اللبنانية إلى التحقيق فى الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.



وفى حادث منفصل وقع صباح اليوم، اعترض السكان لفترة وجيزة قافلة قوات حفظ السلام التى كانت تسير عبر قرية كفار كلا الحدودية، بحسب ما قال متحدث باسم اليونيفيل. وأضاف أن قوات حفظ السلام تمكنت من المضى قدمًا "بعد مناقشة قصيرة مع السكان المحليين".