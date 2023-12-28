الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصورايخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.

ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".