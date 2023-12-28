شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي عن جرائم الاحتلال: أكبر أزمة يواجهها الضمير العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر البرلمان العربي حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي اليوم, بشأن فلسطين، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

العدوان على غزة

انتقد البرلمان العربي دعم الدول التي تُردد بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، لهذه الجرائم التي تصنف على أنها "إبادة جماعية"، لافتاً النظر إلى تحركاته الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة عبر عدة مسارات متوازية، منها التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، والتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، ومحاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل الكامل التي يواجهها مجلسي الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي. ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلى تفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، وابقاء لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.

وأكد البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، مشدداً على أن الشعب العربي لن يقبل بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.