شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إنقاذ 40 شخصًا كانوا عالقين داخل مقصورات التلفريك لمدة 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى اللبنانية عن إنقاذ 40 شخصًا كانوا عالقين داخل مقصورات التلفريك بمدينة جونية بمحافظة جبل لبنان، وذلك بعد سبع ساعات من العمل المتواصل، وذلك بالتعاون مع فوج المجوقل بالجيش اللبناني.

وأوضحت المديرية أن غرفة العمليات تلقت ظهر اليوم بلاغًا يفيد بعطل فى التلفريك أدى إلى اصطدام مقصورتين فارغتين ببعضهما وتعطل حركة المقصورات الأخرى التى تضم بداخلها عددًا من الركاب من مختلف الأعمار بينهم العديد من الأطفال وسيدة حامل.



وأشارت المديرية إلى أنها استقدمت السلم الآلى من مقر العمليات المركزية، وباشرت عمليات الإنقاذ على الفور وانتهت عند الساعة السابعة مساء اليوم، موضحة أن عمليات الإنقاذ واجهت العديد من المعوقات أبرزها صعوبة العمل فى المنطقة الوعرة، إذ يسير التلفريك لمسافة 1570 مترًا من مدينة جونيه الساحلية إلى منطقة حريصا الجبلية وسط غابات من الأشجار المعمرة.



وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة بعدد 2 (ونش) خاص للوصول إلى المقصورات العالقة فى مكان مرتفع وذلك عقب اتصال رئيس اتحاد بلديات جونية الذى استفسر عن إمكانيات الدفاع المدنى بهذا الشأن، كما تم استقدام عناصر فرق الإنقاذ الجبلى لدى الدفاع المدنى وعملوا على إنقاذ الركاب العالقين داخل مقصورات التلفريك.