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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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