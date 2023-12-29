شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.