شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الأطفال يقتلون فى الضفة الغربية بمستويات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، من أن عدد الأطفال الذين قتلوا فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصل إلى مستويات "غير مسبوقة".

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، فى بيان نشر على موقع المنظمة اليوم، إن 83 طفلاً قتلوا فى الضفة الغربية خلال الأسابيع الـ 12 الماضية، مشيرة إلى أن هذا الرقم يزيد عن ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا فى عام 2022 بأكمله.



وأضافت: "كان هذا العام هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال فى الضفة الغربية"، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 576 طفلا، كما تم اعتقال آخرين منذ 7 أكتوبر.



وقالت: "بينما يراقب العالم برعب الوضع فى قطاع غزة، يعانى الأطفال فى الضفة الغربية من كابوس خاص بهم، ومن المؤسف أن العيش مع شعور شبه دائم بالخوف والحزن أمر شائع جدًا بالنسبة للأطفال المصابين".



وقالت إن وكالة الأمم المتحدة حثت جميع الأطراف على الالتزام "بحماية الأطفال من العنف المرتبط بالنزاع وحماية أبسط حقوقهم فى البقاء على قيد الحياة"، مضيفة: "لا ينبغى أبدًا أن يكون الأطفال هدفًا للعنف، بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم".