أبرز أحداث العام 2023 في الشرق الأوسط والعالم

دبي - محمود عبدالرازق - كان أبرز الأحداث، بحسب التسلسل الزمني، انطلاق مظاهرات في اسرائيل ضد "الإصلاح القضائي" في يناير/ كانون الثاني 2023.

وفي فبراير/ شباط، أدت بعض الكوارث الطبيعية وبخاصة الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا، إلى سقوط 50 ألف قتيل.

كما تصدرت عناوين الأخبار المحلية والعالمية، في مايو/ أيار، عودة سوريا إلى الحضن العربي ومشاركة رئيسها بشار الأسد في قمة الرياض.

وفيما يتعلق بسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فقد شهدت روسيا تقدما في جميع المجالات (عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا وتكنولوجيا)، إذ أفشلت الهجوم المضاد الأوكراني، في يونيو/ حزيران، وقامت بعقد عدة مؤتمرات للتعاون الدولي، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، في مجالات شتى (اقتصادية، وتجارية، وتنموية، وطاقية، وتكنولوجية) مع الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوراسي ومجموعة بريكس.

وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2023، تصدرت الكوارث الطبيعية عناوين الأخبار مرة أخرى، حيث حصد زلزال المغرب وفياضانات ليبيا، أرواح الآلاف وشرد مئات الآلاف ودمر مئات المباني.

وأدت الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، تعبيرا منها عن "دعمها لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية"، إلى التأثير على الحركة التجارية في البحر الأحمر وخاصة الموانئ الإسرائيلية، ما دفع الولايات المتحدة لتقديم اقتراح بتشكيل تحالف دولي، في ديسمبر/ كانون الأول، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.