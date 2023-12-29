قيادي في "أنصار الله": العمليات اليمنية "الكبرى" ضد إسرائيل لن تتوقف حتى تنتهي الحرب

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ولفت القحوم إلى أن "فشل الأمريكان في حماية السفن الإسرائيلية خاصة بعد إعلان واشنطن عن "تحالف غربي صهيوني لحماية إسرائيل"، يثبت أن اليمن سيمضي في نصرة فلسطين وغزة العزة ومجاهديها الأبطال دون الاكتراث للتهديدات والتلويحات التحركات الأمريكية الغربية والإسرائيلية العدائية تجاه اليمن".
وتابع: "اليمن كدولة يمتلك قدرات عسكرية وصناعات حربية متطورة تؤهله أن يكون دولة محورية إقليمية مؤثرة وفاعلة وصانعة للمعادلات والتحولات الدولية، ليواصل نصرة فلسطين حتى زوال إسرائيل"، على حد قوله.
وأكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" "استمرار العمليات اليمنية الكبرى في ضرب إسرائيل بالصواريخ البالستية المتطورة والطائرات المسيرة والتي تحقق أهدافها بدقة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "الصواريخ والمسيرات اليمنية تقطع ألفي كيلومتر حتى تصل إسرائيل متجاوزة جميع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية".
20 ديسمبر, 16:18 GMT
وتابع: "تصل عمليات القصف اليمنية ضد إسرائيل إلى أهدافها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والحيوية الصهيونية وتدك معاقلهم، وهذا باعترافاتهم".
وأوضح علي القحوم أن "ما يقوم به اليمن يجعل الأمريكيين والإسرائيليين في حالة من التباكي والتشاكي"، مشيرا إلى أن "ذلك يجسد حالة العجز والفشل والتخبط والخوف والإحباط الذي أصابهم".
وأضاف القحوم: "إذا فكرت أمريكا وإسرائيل في أي شيء غير ذلك فسيكون مجرد مضيعة للوقت واستنزاف لجهودهم الفاشلة".
23 ديسمبر, 13:41 GMT
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.