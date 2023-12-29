شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يصدر قرارات جمهورية بتعيين بعض كبار ضباط القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية، اصدر قرارات جمهورية بتعيين بعض كبار ضباط القوات المسلحة فى مناصب عليا.

وأكدت الرئاسة أنه بموجب مرسوم رئاسى، تم تعيين اللواء محمد ولد لحريطانى قائدا لأركان الحرس الوطني، والعقيد أحمد ولد تاشفين، قائدا مساعدا لأركان الحرس الوطني، والفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، مديرا عاما للأمن الوطن، واللواء آب ولد بابتي، قائدا لكلية الدفاع.



وتأتى هذه المراسيم بعد تقاعد بعض كبار الضباط فى القوات المسلحة.