شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني الليلة الماضية الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري للاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني على حاجز عسكري، ما أدى إلى استشهاده، ليرتفع بذلك عدد شهداء الضفة الغربية مساء الخميس إلى 3.

وفي قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع، كما واصلت الدبابات الإسرائيلية محاصرة أحياء في مخيم البريج وسط القطاع، وأجبرت آلاف النازحين الفلسطينيين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الخروج منها.

حرب الإبادة الجماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن، لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأوضحت في بيان، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين.

وأدانت الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظًا.