شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لاجتماع عاجل بمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الجمعة بشأن الوضع المتصاعد سريعا في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"، "إن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".