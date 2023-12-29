شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود المملكة لنصرة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن المملكة بذلت وما تزال تبذل، جهودًا مقدرة ومتواصلة لوقف العدوان على غزة، وتقديم العون الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لنصرة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للعسومي على هامش الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

القمة العربية الإسلامية

ونوه رئيس البرلمان العربي باستضافة المملكة للعديد من الزعماء والقادة لهذا الغرض، وخاصة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض، وأسفرت عن تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وجابت عواصم القرار الدولي من أجل إيقاف العدوان والحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى الحملة الشعبية السعودية لنصرة فلسطين، التي جمعت أكثر من 500 مليون ريال سعودي، إلى جانب الجسر الجوي والبحري الإغاثي السعودي إلى غزة، داعيًا الشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل من يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.