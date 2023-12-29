شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب حاجز "مزورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، من بلدة "جبل المكبر" جنوب شرق القدس المحتلة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين مُحافظتي القدس وبيت لحم، وذلك بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد أحمد عليان، من بلدة "جبل المُكبر"، حاول تنفيذ عملية طعن، قرب حاجز "مزمورية". واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته في البلدة، وقامت بتفتيشه والتنكيل بساكنيه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته.

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