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الخليج اليوم .. شركة "معادن" السعودية تعلن اكتشاف احتياطيات هائلة من الذهب في المملكة (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت شركة التعدين "معادن" اكتشاف احتياطيات هائلة من موارد الذهب بمقاييس عالمية في المملكة تمتد لنحو 100 كلم جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب.

وقالت الشركة إن هذه اللحظة التاريخية تؤكد على التزامها باكتشاف موارد المملكة التعدينية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقا لأهداف رؤية السعودية 2030، وذلك بعد إطلاق أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022.‎

وأعلن الأمير أمس الأربعاء أن السعودية "حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل 8.7% نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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