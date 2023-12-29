"القسام": وجهنا لإسرائيل "ضربة القرن" ولا صفقات قبل الوقف الكامل للحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، مساء أمس الخميس: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية".

وأضاف: "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".

وأفاد بأن "حصيلة الآليات التي استهدفها مجاهدو القسام منذ بدء العدوان [الإسرائيلي] البري أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة".

وتابع أبو عبيدة: "وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

أمس, 18:25 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.