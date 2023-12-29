شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. مستشفى شهداء الأقصى يعلن عجزه عن استقبال الجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دخوله مرحلة العجز عن استقبال المزيد من جرحى العدوان الإسرائيلي، خاصة أن أقسام وساحات المستشفى استقبلت 5 أضعاف طاقتها الاستيعابية، مع اشتداد القصف الإسرائيلي على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وأسفر القصف عن استشهاد نحو 130 فلسطينيًا منذ بدء الهجوم البري الواسع على مخيمات البريج والمغازي قبل 48 ساعة، التي ترافق معها قصف عنيف على منازل الفلسطينيين، ما تسبب في استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفى شهداء الأقصى والأطقم الطبية في حالة ضغط هائلة في ظل العدد الكبير من الجرحى الذين يصلون للمستشفى، وعدم قدرتها على استقبال المرضى، وتقديم الخدمات لهم مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

حرب الإبادة الجماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن، لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأوضحت في بيان، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين.

وأدانت الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظًا.