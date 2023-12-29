شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل ضباطين في معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابطين من جيش الاحتلال الاسرائيلي في معارك مع الفصائل الفلسطينية في غزة أحدهما برتبة نقيب من الفرقة 14، بالإضافة لإصابة جنود اخرين بجروح خطيرة حيث تم نقلهم للعلاج في تل ابيب.

كانت وسائل إعلام فلسطيني افادت باستشهاد 35 في قصف اسرائيلى على منازل بمخيمى المغازى والنصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.