شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية.

وذكر التلفزيون أن اشتباكات اندلعت مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، مشيراً إلى أن تعزيزات عسكرية توجهت نحو المخيم عقب اقتحامه.

وفي سياق آخر، ذكر التلفزيون الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الشبان خلال اقتحامه بلدة دير أبو مشعل في رام الله بالضفة.