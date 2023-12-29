بزعامة وزير المالية... حزب إسرائيلي في حكومة نتنياهو يطالب باستمرار الحرب على غزة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، أنه يرفض وقف إطلاق النار في غزة، ويدعو إلى مواصلة القتال ضد "حماس" في القطاع.
أمس, 18:25 GMT
وفي السياق نفسه، أكد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، أن الحركة لن تبرم صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وأفاد بأن "حصيلة الآليات التي استهدفها مجاهدو القسام منذ بدء العدوان [الإسرائيلي] البري أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة".
وتابع أبو عبيدة: "وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة".
27 ديسمبر, 16:48 GMT
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.