"حماس" تقدم للقاهرة ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب

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وأضاف المسؤول أن الوفد سينقل للقاهرة رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.
وتابع: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من قطاع غزة".
أمس, 14:03 GMT
وأشارت إلى أنها طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".
فيما أكدت أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".
أمس, 15:01 GMT
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.