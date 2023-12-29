"حماس" تقدم للقاهرة ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "الأهرام أونلاين" عن مسؤول في "حماس"، أن وفدًا رفيع المستوى من المكتب السياسي للحركة سيتوجه اليوم إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع المسؤولين في مصر.

وأضاف المسؤول أن الوفد سينقل للقاهرة رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.

وتابع: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من قطاع غزة".

وكانت مصر قد أعلنت، أمس الخميس، أنها قدمت مقترحا يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنها لم تتلقّ حتى الآن أية ردود على المقترح.

أمس, 14:03 GMT

وأشارت إلى أنها طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

فيما أكدت أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

أمس, 15:01 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.