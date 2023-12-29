شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس حكومة لبنان خلال اجتماع مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان"، معتبرا أن "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل"، داعيا الى "ممارسة اقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكرر التأكيد بأن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى التفاوض لحل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

ومن جانبه اعتبر كاميرون أن تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم، قائلا: "أنا ممتن لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة معي اليوم ولجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد".

ومن جهة أخرى قد جرى اتصال بين رئيس الحكومة ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عبر خلاله ميقاتي عن قلقه لتصاعد العدوان الاسرائيلي على الجنوب واستهداف المدنيين على نطاق واسع"، معتبرا ان "من شأن هذا التمادي في الاعتداءات ان يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة". وطلب "الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية".