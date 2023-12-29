"العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في بكين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن افتتاح معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في نسخته الثانية، وذلك في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 5 من يناير 2024 وحتى 24 من مارس 2024، حيث يستعرض تاريخ وإرث العلا الثقافي.

يفتتح المعرض أبوابه في متحف القصر بـ"المدينة المحرمة" والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في بكين، والذي يحوي عددا من الأجنحة والمعروضات والقطع الأثرية والتراثية التي تحويها المواقع التاريخية في العلا، وكذلك عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيقها رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030.



مشهد من مشاهد العلا الأثرية

شراكة ثقافية

قال الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن افتتاح "معرض العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في جمهورية الصين الشعبية يعكس مدى الشراكة الثقافية والتواصل بين الشعبين الصديقين، وأكد سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن تنظيم المعرض في نسخته الثانية هو التزام بمشاركة إرث العلا مع العالم، والذي سيتيح أيضا للزوار تجربة ثقافية تاريخية من قلب العلا مع العالم.

وتشمل محتويات المعرض الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في العاصمة الفرنسية باريس في العام 2019؛ العديد من القطع الأثرية مجموعة من التماثيل النادرة والمصنوعات الفخارية والنقوش، بالإضافة للأفلام الوثائقية، كذلك يستعرض الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، مع استعراض المواقع التاريخية في: دادان، ومدينة الحجر الأثرية، وقُرح، والبلدة القديمة.



آثار العلا شاهدة على عنى هذه المنطقة تاريخيًا

معالم وأفلام

يكشف كل موقع عن جوانب فريدة من تاريخ العلا الغني، ويضم معالم بارزة مثل تماثيل دادان التي كانت موطنًا للمملكتين الدادانية واللحيانية، وأفلاما تعرض المقابر المنحوتة في الجبال الحجرية في الحِجر وبعض المستكشفات الأثرية البرونزية من الموقع، والذي يُعَد المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وأول موقع مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة.

وكانت قد حصلت المملكة مؤخراً على تصنيف الوجهة المعتمدة من قِبَل الصين في سبتمبر الماضِي، مما يسهم في توفير معايير السفر للزوار الصينيين ويضع أساسًا قوياً لمزيد من الزوار لاستكشاف العلا، والتي تُعد واحدة من أكثر الوجهات المثيرة في العالم.

يفتتح معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" مجاناً للجمهور ابتداء من 6 يناير في متحف القصر في بكين.

لمعرفة المزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمتحف القصر www.dpm.org.cn

