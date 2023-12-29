إعلام: بايدن يطالب نتنياهو بإعادة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن بايدن أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة هاتفية وصفت بـ"الصعبة".
وأشار الموقع إلى أن تلك المكالمة الصعبة تؤكد وجود خلافات عميقة بين كل من الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو.
26 ديسمبر, 15:06 GMT
وفي السياق ذاته، أكد جنرال إسرائيلي سابق، الأربعاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية لم تعطِ الجيش الإسرائيلي كل ما يطلبه من أسلحة لاستكمال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأجرت القناة السابعة الإسرائيلية مقابلة مع الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تعطِ تل أبيب كل ما تطلبه من أسلحة، وأن مخازن الأسلحة في بلاده شبه فارغة.
26 ديسمبر, 18:06 GMT
ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا يقضي بشراء طائرات أو مروحيات من نوع "أباتشي".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"، مضيفة أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن من أجل جلب المزيد من تلك المروحيات.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيبحث مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ما إذا كان هناك تأخير في شحنات الأسلحة المرسلة إلى تل أبيب"، موضحة أن "رون ديرمر، يزور واشنطن هذه الأيام، ويناقش أسباب تأخير شحنات أو إبطاء إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل".
26 ديسمبر, 16:41 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.