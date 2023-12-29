تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تحاول جر "حزب الله" لتوسيع رقعة الاشتباك لأنها تخدم مصالحه، لأن سيصبح لديه مساحة أكبر لاستهداف أي تحرك في القرى إلى جانب توسيع دائرة التهجير وإخلاء القرى من سكانها، ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل الحفاظ على التوازن العسكري عبر استهداف أي قدرات عسكرية قد تحدث خللا بالتوازن في حال رصدها.

وفي هذا السياق شن الطيران الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، غارات جوية على بلدة راميا وعيتا الشعب، واستهدف بالمدفعية تلال كفرشوبا، وأطراف راشيا الفخار وبلدة الخيام في القطاع الغربي، وإحدى الأودية بين حانين ودبل، ومنطقة وادي مظلم، وحيا سكنيا في بلدة مارون الراس، وعيناثا، وأطراف عيترون في القطاع الأوسط، واستهدف بالمدفعية والميركافا أطراف ياطر والجبين وشيحين ومجدل زون وطيرحرفا في القطاع الغربي.

وأفاد مراسل "الخليج 365" عن انطلاق صليات صاروخية، بعد ظهر أمس الخميس، من القطاع الغربي جنوبي لبنان نحو مواقع عسكرية إسرائيلية.

أمس, 15:05 GMT

وأعلن "حزب الله" أنه نفذ 6 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وقال في بيانات متلاحقة إنه استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وثكنة راميم، ومرابض مدفعية في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات، وآلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية (حزب الله) بعد ظهر الأربعاء مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".

في وقت سابق، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.