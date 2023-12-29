شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي يؤكد ضرورة التضامن العربي لوقف مخططات تصفية القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومخططات التهجير القسري لشعبه وطرده من أرضه لصالح المحتل.

ونبه العسومي -في كلمته أمام الجلسة الخاصة للبرلمان العربي- عن "نصرة فلسطين وغزة" في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، هو اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي يرتكبها الاحتلال حتى يحقق هدفه منها.

ودعا إلى ضرورة مواجهة المحاولات كافة التي تهدف عبثا إلى تصفية هذه القضية.

إصرار الشعب الفلسطيني

وشدد العسومي على أن سياسات القتل والتدمير والتهجير التي تقوم بها قوات الاحتلال لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني أو دفعه إلى الاستسلام واليأس، وإنما ستزيده إصرارًا على الدفاع عن حقوقه المشروعة، والوقوف في وجه آلة الاحتلال ومقاومة الإرهاب الذي ترتكبه.

وأوضح أن انعقاد هذه الجلسة يأتي انطلاقًا من تحمل البرلمان العربي مسؤوليته القومية تجاه القضية الفلسطينية، التي تفرض علينا جميعًا التضامن التام مع أشقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارقة.

وأعرب عن آسفه الشديد للصورة الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنيين ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، التي لم تحرك للعالم ساكنًا، ولم يستطع مجلس الأمن الدولي أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار على نحو يجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي في العصر الحديث.

وأشار إلى أن البرلمان العربي، وانطلاقًا من دوره القومي، قاد منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحركًا دبلوماسيًا برلمانيًا عربيًا على المستويات كافة، من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

حرب إبادة جماعية

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية د. سعيد أبو علي، في كلمته خلال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي، "إن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، هو حرب إبادة جماعية بكل جرائمها ومفرداتها، إذ لا يوجد مكان في هذا العالم شهد مثل هذه الجرائم كمًا ونوعًا في مقدمتها عمليات القتل الجماعي، وصولًا إلى عمليات التهجير القسري".

وتساءل عن التدابير الوجوبية اللازمة لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بقطاع غزة والضفة الغربية، لوضع حد لإفلاته المستمر من المساءلة والمحاسبة بتعطيل آليات القانون الدولي.

وشدد على أن معالجة مأساة غزة، ومنع تكرارها، يتطلب حلًا جذريًا لمسببات اشتعالها، مشيرًا إلى أن مأساة غزة هى مأساة فلسطين، ولا يمكن معالجتها إلا بإنهاء القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأشار في كلمته إلى أن الدول العربية تبنت عبر السنوات الماضية طريقًا لحل الصراع على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية طبقًا لصيغة حل الدولتين، بكونها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

رفض إعادة احتلال غزة

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في كلمته، رفض بلاده لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة، أو إقامة مناطق عازلة فيها، أو تهجير أهلها.

وشدد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة، وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم في أمن واستقرار.

استخفاف أمريكي بالعالم العربي

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في كلمته، المجتمع الدولي باجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من غزة، موضحًا أن الحرب ضد غزة تعبير عن استخفاف أمريكي بالعالم العربي.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي بسقف زمني محدد من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إنجاز رؤية حل الدولتين.

وطالب الدول العربية المقتدرة ماليًا بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية المقرة في أكثر من قمة عربية، خاصة في ظل قرصنة الاحتلال بمصادرة أموال ومستحقات الشعب الفلسطيني، كما طالبها بكفالة الأطفال الأيتام بسبب القتل الإسرائيلي.