شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تتعدى 21 ألف شهيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم 84 على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية استهدفت، عددًا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال، إلى 11 شهيدًا، وعشرات الإصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدًا المنطقة الشرقة منها.

استهداف رفح ووسط غزة

وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال على مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنًا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها أسلحتها الرشاشة اتجاه منازل الفلسطينيين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلًا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنًا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.