شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينشر حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس لمنع وصول المصلين للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية، بأنه الجمعة 12 على التوالي تمنع قوات الاحتلال وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.

وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الاحياء إلى أسوار القدس القديمة.