"محامو الطوارئ": استخبارات الجيش السوداني تعتقل سياسيين وناشطين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن الهيئة، قولهم بأن استخبارات الجيش اعتقلت كذلك أعضاء من غرف الطوارئ الذين يقدمون العون الإنساني للمدنيين والنازحين في مدن كركوج، والدندر، ومروي، والقضارف لأسباب سياسية وانتماءات قبلية وجهوية.

يأتي ذلك الإعلان بعد تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الأحد الماضي، وتحديدا في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب سنار.

26 ديسمبر, 20:51 GMT

ونقل موقع "التغيير" السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سلاح الطيران التابع للجيش تدخل في المعارك بشن غارات لمنع تقدم قوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار.

من ناحية أخرى، أكد القيادي في حزب "الاتحاد الديمقراطي الأصل"، حاتم السر، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أصبحا حريصين على طي صفحة الحرب الدائرة منذ أبريل/ نيسان الماضي، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة للبرهان للقاء حميدتي، والزيارات التي أجراها حميدتي لبعض دول الجوار، خلال الساعات الماضية.

وأضاف السر: "هناك أيضا جولة خارجية لقائد الدعم السريع، وقرأنا أنها تتضمن بعض ملامح جهود إنهاء الحرب، ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة، واعتقد أن البرهان وحميدتي سيجتمعان قريبًا، سواء الاجتماع الذي تنظمه الإيغاد، أو الذي دعا إليه رئيس اللجنة التنسيقية الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، أو بمبادرة من دول الجوار".

26 ديسمبر, 06:46 GMT

يُذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، أول أمس الأربعاء، أنها تلقت خطابا من وزارة الخارجية الجيبوتية عن تعذر حضور قائد الدعم السريع حميدتي للقاء البرهان، لأسباب فنية، فيما أفاد مصدر سوداني لوكالة "الخليج 365"، بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كان على وشك المغادرة إلى جيبوتي يوم الأربعاء، للقاء حميدتي لمناقشة وقف الحرب في السودان.

وأجرى حميدتي، أمس، زيارة إلى دولة أوغندا، والتقى برئيسها يوري موسيفيني، كما زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتقى برئيس وزرائها آبي أحمد.