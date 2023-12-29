شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: توقف استخدام أكياس البلاستيك بمنافذ البيع من يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منافذ البيع فى الإمارات أنها ستوقف كلياً طرح واستخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024، تماشياً مع قرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أرجاء الدولة مع بداية عام 2024. وفق "الإمارات اليوم " .

وأوضحت منافذ البيع أنها استعدت لتطبيق القرار عبر توفير مجموعة أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، تتميز بتنوع الأحجام والأسعار.

وأكدت المتاجر الكبرى أنها ستوقف كلياً استخدام الأكياس البلاستيكية، بحلول يوم الإثنين المقبل الأول من يناير 2024، تماشياً مع قرار الدولة بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الأسواق مع بداية عام 2024.

و تقدم المتاجر بالمقابل مجموعة واسعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بأسعار معقولة ومناسبة لجميع الميزانيات، للتخفيف من الاستهلاك المفرط للبلاستيك، مع ضمان قيمة طويلة الأجل، كما تشجع المستهلكين على إحضار حقائب التسوق الخاصة بهم من المنزل.

وأكدت متاجر الإمارات الكبرى حرصها على تقديم العديد من البدائل الصديقة للبيئة، والحرص على رفع الوعي لدى المتعاملين للتخلي عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

مؤكدين أن هذه الخطوة تتوافق مع الرؤية الشاملة بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، ومع هدف الشركة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040».