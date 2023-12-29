"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع وتفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" عبر منصة "تلغرام"، إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة وآليات للجيش الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن التفجير أوقع قتلى وجرحى في قوات الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى استهداف جرافة إسرائيلية من نوع (دي-9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مباشرة.

كما أكدت أنها أسقطت "طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك-2" كانت في مهمة استخبارية للعدو في بيت حانون شمالي قطاع غزة".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.